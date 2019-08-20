Предполагаемый участник беспорядков в Москве скрылся от следствия

Следователи разыскивают Илью Анохина – еще одного предполагаемого фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщил источник, близкий к следствию.

«Следователи разыскивают предполагаемого участника массовых беспорядков в Москве 27 июля активиста Анохина Илью Игоревича, 1994 года рождения, уроженца Москвы, проживающего в Электростали, для проведения с ним следственных действий», – сказал источник ТАСС.

Другой источник сообщил, что Анохин покинул Россию после составления на него протокола об административном правонарушении на несанкционированном митинге в Москве 3 августа.

Официальный комментарий СК по этому поводу не поступал.

Во вторник утром московские следователи в рамках уголовного дела о массовых беспорядках провели обыск в квартире участника несогласованной акции 27 июля Виктора Кириленко.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек.

Напомним, 14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве проходили несогласованные митинги радикальной оппозиции. Акции сопровождались массовыми беспорядками, по итогам которых было возбуждено несколько уголовных дел.

В то же время 10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму, на который пришли 20 тыс. человек.