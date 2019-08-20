Кипрский архиепископ назвал самозванцами «русскую церковь Северного Кипра»

Предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом назвал мошенниками и самозванцами появившуюся на оккупированной части острова «русскую православную церковь Северного Кипра».

В понедельник в кипрских и греческих СМИ появились сообщения о том, что в оккупированном турецкими войсками городе Кирения начала работать «русская православная» церковь, ее священником является некий Алексей Иванов. При этом СМИ утверждали, что за появлением церкви стоит «рука Москвы».

Посольство России на Кипре, комментируя публикации, заявило, что появившаяся церковь не имеет отношения к РПЦ и является неканонической. «Церковь Кипра в курсе, и Московский Патриархат принял все меры, чтобы проинформировать ее, что это незаконная деятельность. РПЦ не имеет никакого отношения к этой самозваной церкви», – сказала пресс-атташе посольства.

В то же время архиепископ Хризостом отметил, что церковь ничего не может поделать с самозванцами.

«Полтора месяца назад у нас была встреча в архиепископии с митрополитом Волоколамским (Иларионом) в присутствии посла России (Станислава Осадчего), и была эта тема. Я сказал, что мы ничего не можем поделать, потому что это оккупация. Турки не позволяют нам делать что-либо», – сказал Хризостом, передает РИА «Новости».

Архиепископ добавил, что считает неприемлемым присутствие самозваной церкви, так как ее представители «живут в домах, в имуществе беженцев».

По его словам, эти люди не имеют отношения к РПЦ. «Хоть они и называются «русской церковью», состоят они из изгнанных из сана, не относятся к официальной Русской церкви. По сути, они мошенники. Сделать с ними мы ничего не можем», – добавил Хризостом.

Кипр де-факто остается разделенным с 1974 года. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. Против турецкого вторжения выступило все международное сообщество. Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН приняли ряд резолюций по деоккупации и объединению острова, но Турция отказывается их выполнять и выводить войска.

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