Москвичам обещали погоду без осадков

Москвичей ожидает облачность без осадков, сообщают синоптики.

Днем в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 28 градусов тепла. В ночные часы температура в столице опустится до 16 градусов, по области – до 13 градусов.

Юго-западный ветер в регионе не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, передает ТАСС.

Желтый уровень опасности из-за тумана будет действовать в Московском регионе до 9.00 вторника.