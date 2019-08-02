Лукашенко потребовал ускорить решение визовых вопросов с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министерству иностранных дел как можно скорее решить визовые вопросы с Евросоюзом и Россией, сообщил премьер-министр Сергей Румас.

«Глава государства поручил министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и Российской Федерацией. В ближайшее время МИД внесет свои предложения главе государства», – приводит слова Румаса агентство БелТА.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия могут ратифицировать соглашение о едином визовом пространстве до конца года. Подписание соглашения с Белоруссией анонсировал и МИД России.

При этом ЕС затягивает решение по визовому соглашению с Белоруссией, поскольку ряд стран Евросоюза пытаются ввести неприемлемые для Белоруссии положения в проекты соглашений.

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