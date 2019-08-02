В МИД отреагировали на заявление НАТО по ДРСМД

Заявлениями о поддержке решения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) НАТО полностью дискредитирует себя как политическую структуру, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг повторяет подобные заявления с частотой раз в два дня, передает ТАСС.

«Я, конечно, понимаю, что повторение – мать учения, но мы будем в равной степени повторять все то же самое Столтенбергу, чтобы он в конце концов уяснил, что НАТО, следуя за США в распространении этой дезинформации, полностью дискредитирует себя как политическая структура», – добавил замминистра.

Он сказал, отвечая на вопрос о будущем Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3) в свете сложившейся ситуации с ДРСМД, что в данный момент «все зависит от США».

«Мы в пользу сохранения ДСНВ высказывались и продолжаем высказываться. Будем работать в этом направлении», – указал дипломат.

Он добавил, что для продления договора «нужно решить проблему с переоборудованием части американских стратегических носителей таким способом, который мы не можем проверить и удостовериться, что переоборудование проведено».

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео официально подтвердил выход Вашингтона из ДРСМД. Страны НАТО поддержали это решение.

При этом Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Москва ранее подчеркивала, что не исключает возможности размещения запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.