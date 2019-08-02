Женщин впервые назначили арбитрами на Суперкубке УЕФА

Впервые в истории женская бригада футбольных арбитров будет судить матч за Суперкубок УЕФА.

Главным рефери назначена француженка Стефани Фраппар, на боковых линиях с ней будут работать Мануэла Николози и Мишель О'Нил, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

14 августа в Стамбуле за Суперкубок УЕФА будут бороться «Ливерпуль», выигравший Лигу чемпионов, и «Челси» – победитель Лиги Европы.

В мае все финалисты Лиги чемпионов и Лиги Европы впервые представляли одну страну – Англию.