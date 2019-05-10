Англия захватила финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Впервые в истории все финалисты футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы будут представлять одну страну.

В финал ЛЧ вышли английские клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». В полуфиналах Лиги Европы английские «Арсенал» и «Челси» обыграли испанскую «Валенсию» и немецкий «Айнтрахт», передает ТАСС.

Прежде в финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы выходило сразу не более трех команд из одного национального чемпионата.