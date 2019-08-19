Минздрав разъяснил инициативу по сохранению здоровья работников

Замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что предложения ведомства для работодателей по внедрению различных практик укрепления здоровья работников – это рекомендации, а не требования.

«Внедрять или не внедрять те или иные практики – это вопрос, который должен решаться работодателями самостоятельно. Здесь не может быть речи о какой-то директивности», – сказал Салагай в интервью «Россия 24», передает РИА «Новости».

Он отметил, что об оформлении данных рекомендаций в виде требований пока речи не идет.

Ранее Минздрав выступил с инициативой урезать зарплаты курящим работникам и поощрять тех, кто ведет здоровый образ жизни.

Кроме того, ведомство предложило ввести ограничения на продажу сотрудникам по месту работы продуктов с высоким содержанием соли и сахара, заменив вредную еду овощной соломкой, нежирными йогуртами, яблочными снеками и зерновыми батончиками. Данную инициативу одобрил бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Газета ВЗГЛЯД также писала о проекте Минздрава по выявлению склонных к алкоголизму сотрудников прямо на рабочих местах.

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