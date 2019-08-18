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18 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:30  |  vz.ru
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Четырехдневная рабочая неделя бесполезна для России

Многие утверждают, что уже в ближайшем будущем люди будут работать гораздо меньшеФото: Charles Platiau/Reuters
Казалось бы, какой может быть подвох в том, чтобы трудиться на один день меньше, отдыхать на один день больше, а зарплату получать в прежнем объеме? По крайней мере, именно эти аргументы используют сторонники идеи перехода на четырехдневную рабочую неделю. Однако в реальности есть целый ряд сложностей и сомнений – особенно в российских условиях.  Подробности...
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Россия предложила Китаю подумать о сибирских лесах

Российско-китайскую дружбу подтачивает проблема «черных лесорубов»Фото: Li Ga/Zuma/ТАСС
Москва предупредила Пекин: Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай. Это случится, если Поднебесная не перестанет закупать добытую незаконно сибирскую древесину. Перекрытие границ позволит России зарабатывать существенно больше за счет переработки леса на своей территории и экспорта уже готовой продукции. Но у такого решения могут быть и опасные последствия. Подробности...
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Навальный приучает оппозицию к травле детей

Навальный открыто заявил, что люстрации должны подвергаться не только чиновники, но и их дети и внукиФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Несистемная оппозиция перешла к тактике обнародования персональных данных своих идеологических противников. Соратники Навального сливают в специально созданные сообщества не столько данные на сотрудников полиции, но и информацию о малолетних детях чиновников. Но не все либералы согласны с тем, что в политические разборки взрослых втягивают несовершеннолетних. Подробности...
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США напомнили миру о старом способе менять баланс сил

Так изображали американские территориальные приобретения в конце 19-го векаФото: общественное достояние
Идея Дональда Трампа о покупке Гренландии у Дании не имеет шансов на успех. Тем не менее эта мысль возникла у Трампа не случайно – США почти половину своей территории приобрели за деньги. Американский президент действует как бизнесмен: если что-то может принести выгоду, это надо купить. Поэтому в XXI веке практика покупки и продажи территорий может вернуться вновь. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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СССР уничтожили наивные люди

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Для русского народа распад СССР стал гигантской трагедией. Границы России вернулись к рубежам, на которых они находились в XVIII веке. Значительная часть наследия, которое столетиями создавала русская цивилизация, была растрачена. Мощь и престиж России были колоссально подорваны. Подробности...
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Парк Горького как символ новой России

Сергей Мардан, публицист
За это свое право – жить сытой, беспечной, буржуазной жизнью – новые москвичи перегрызут глотку кому угодно. Любой оппозиции, любым несогласным, любому, кто захочет отнять у них это право. Они – истинная опора российского общества. Подробности...
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Наполеон уже не торт

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
На уровне общего места мы знаем, что Наполеон – едва ли не создатель современной Европы. Собственно, до сих пор можно услышать сетования – мол, печально, что Наполеон не победил Россию. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Алкопозитивных россиян найдут на работе

              Выпивать на работе станет сложнее   18 августа 2019, 20:15
              Фото: Колбасов Александр/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

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              Минздрав предложил выявлять склонных к алкоголизму сотрудников прямо на рабочих местах. Для этого работодателям потребуется закупить алкотестеры и проводить плановые и внезапные проверки среди персонала. Подобный опыт уже применяется в ряде российских компаний. Теперь его предлагается распространить повсеместно.

              Министерство здравоохранения представило корпоративную модельную программу «Укрепление здоровья работающих». Работодателям предложено периодически во время рабочего дня проверять сотрудников своих предприятий или офисов на трезвость. «Используемый метод – определение алкоголя в выдыхаемом воздухе с использованием алкотестера», – говорится в программе.

              Проверки предлагается проводить как планово, так и внезапно, без уведомления. «В случае отказа от прохождения теста, сотрудник считается позитивным», то есть пьяным. Ответственными за такие антиалкогольные рейды предлагают назначать как штатных медиков предприятия, так и службу охраны и сотрудников отдела кадров.

              В программе подчеркивается, что предложение основано на реальном опыте крупных российских компаний. В пример приводятся «Система контроля и управления доступом» (СКУД), действующая на «Северстали» и «алкорамки», которые установлены на предприятиях «Норильского никеля». Кроме того, в Минздраве предложили работодателям обходиться без алкоголя на корпоративах.

              Идею Минздрава поддержал бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы, доктор меднаук Геннадий Онищенко.  «То, что делает Минздрав сегодня, этого требуют нацпроекты», – заявил Онищенко РИА «Новости» в воскресенье. Он подчеркнул, что по его оценке, алкогольная зависимость в России сегодня очень высока, и напомнил, что «мы к 2021 году собираемся снизить ее до 9,1 литра на человека, и к 2024 году довести этот показатель до 8 литров». Стоит отметить, что уровень среднего потребления спиртного в России существенно упал с 2006 по 2018 годы – с 18 литров до 10 литров на человека в год.

              «Восемь литров – это та критическая черта, а мы находимся за этой чертой по данным Всемирной организации здравоохранения.

              Предложение Минздрава – разумное, оно опирается на международную практику», – подчеркнул Онищенко.

              Единственное, с чем не согласился Онищенко - с тем, что с этой инициативой выступил Минздрав: «Есть ещё одно ведомство, у которого есть большие административные полномочия в этой сфере. Всегда в этих направлениях первично, когда ещё нет болезни, но есть проблема, обычно выступал Роспотребнадзор, но сегодня с такой инициативой выступает Минздрав. Вот это мне непонятно».

              По мнению наркологов, контроль за сотрудниками предприятия - не задача органов здравоохранения. «Это же мера не наркологическая, не медицинская, сложно сказать – на что она направлена. То, как работодатель должен организовывать свое взаимодействие с работниками, это не медицинская тема», – сказал газете ВЗГЛЯД психиатр-нарколог Алексей Магалиф. Избыточное употребление алкоголя, пока дело не доходит до болезни, считается не медицинской, а социальной проблемой, отмечают врачи. 

              Стоит отметить, что, несмотря на падение потребления алкоголя, в России отмечается рост числа тех, кто регулярно употребляет алкоголь. Об этом говорят результаты майского опроса ВЦИОМ. Если в прошлом году 40% опрошенных назвали себя непьющими, то в 2019 году их доля составила 33%. Большинство, 67%, выпивают время от времени. Причем число тех, кто употребляют спиртное два-три раза в месяц, наиболее велико (25%) среди 35-44-летних. Этот возраст, как принято считать, – пик трудоспособности и квалификации.

              Тем не менее, работодатели полагают, что для борьбы с пьянством на работе у руководителей предприятий и сейчас есть все инструменты.  «В тех сферах, где действительно критически важно, от авиации до вождения такси, и без того используются все необходимые проверки. Никаких шансов алкоголику сесть за штурвал авиалайнера или за руль такси не оставляют», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Николай Дунаев. В нынешнем же виде идея Минздрава вызывает ассоциации с борьбой за трезвость на производстве, времен антиалкогольной кампании 1980-х, полагает Дунаев.

              У бизнесменов и других работодателей действительно есть возможность для наказания за пьянство на производстве. Это статья 76-я действующего Трудового кодекса: «Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника... появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

              «В принципе, сегодня и так существуют возможности проводить освидетельствования сотрудников на предмет возможного алкогольного опьянения, и применять по этому поводу дисциплинарные наказания», - сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. Установку «алкорамок» и проведение внезапных проверок, по его мнению, работодателям стоит вводить только  по согласованию с коллективом: «Оптимальный вариант – включать или не включать подобные моменты в коллективные договоры.  Тогда это проходит через общую конференцию трудового коллектива, и тогда это не будет неким волевым решением администрации или государственного органа».

              Идею Минздрава поддержал актер Михаил Ефремов. «И, если бороться, то начинать надо с головы. Пусть власти предержащие начнут с самих себя. Как сказано у Грибоедова – «А судьи кто?», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный артист России.  Кстати, проверять на трезвость чиновников в шутку предлагал и Владимир Путин. В 2016 году на Челябинском трубопрокатном заводе рабочие рассказали президенту о тестировании на алколь. «Пожалуй, в администрации (президента) и в правительстве это надо ввести», - пошутил тогда глава государства.

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