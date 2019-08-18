Минздрав предложил выявлять склонных к алкоголизму сотрудников прямо на рабочих местах. Для этого работодателям потребуется закупить алкотестеры и проводить плановые и внезапные проверки среди персонала. Подобный опыт уже применяется в ряде российских компаний. Теперь его предлагается распространить повсеместно.

Министерство здравоохранения представило корпоративную модельную программу «Укрепление здоровья работающих». Работодателям предложено периодически во время рабочего дня проверять сотрудников своих предприятий или офисов на трезвость. «Используемый метод – определение алкоголя в выдыхаемом воздухе с использованием алкотестера», – говорится в программе.

Проверки предлагается проводить как планово, так и внезапно, без уведомления. «В случае отказа от прохождения теста, сотрудник считается позитивным», то есть пьяным. Ответственными за такие антиалкогольные рейды предлагают назначать как штатных медиков предприятия, так и службу охраны и сотрудников отдела кадров.

В программе подчеркивается, что предложение основано на реальном опыте крупных российских компаний. В пример приводятся «Система контроля и управления доступом» (СКУД), действующая на «Северстали» и «алкорамки», которые установлены на предприятиях «Норильского никеля». Кроме того, в Минздраве предложили работодателям обходиться без алкоголя на корпоративах.

Идею Минздрава поддержал бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы, доктор меднаук Геннадий Онищенко. «То, что делает Минздрав сегодня, этого требуют нацпроекты», – заявил Онищенко РИА «Новости» в воскресенье. Он подчеркнул, что по его оценке, алкогольная зависимость в России сегодня очень высока, и напомнил, что «мы к 2021 году собираемся снизить ее до 9,1 литра на человека, и к 2024 году довести этот показатель до 8 литров». Стоит отметить, что уровень среднего потребления спиртного в России существенно упал с 2006 по 2018 годы – с 18 литров до 10 литров на человека в год.

«Восемь литров – это та критическая черта, а мы находимся за этой чертой по данным Всемирной организации здравоохранения.

Предложение Минздрава – разумное, оно опирается на международную практику», – подчеркнул Онищенко.



Единственное, с чем не согласился Онищенко - с тем, что с этой инициативой выступил Минздрав: «Есть ещё одно ведомство, у которого есть большие административные полномочия в этой сфере. Всегда в этих направлениях первично, когда ещё нет болезни, но есть проблема, обычно выступал Роспотребнадзор, но сегодня с такой инициативой выступает Минздрав. Вот это мне непонятно».



По мнению наркологов, контроль за сотрудниками предприятия - не задача органов здравоохранения. «Это же мера не наркологическая, не медицинская, сложно сказать – на что она направлена. То, как работодатель должен организовывать свое взаимодействие с работниками, это не медицинская тема», – сказал газете ВЗГЛЯД психиатр-нарколог Алексей Магалиф. Избыточное употребление алкоголя, пока дело не доходит до болезни, считается не медицинской, а социальной проблемой, отмечают врачи.

Стоит отметить, что, несмотря на падение потребления алкоголя, в России отмечается рост числа тех, кто регулярно употребляет алкоголь. Об этом говорят результаты майского опроса ВЦИОМ. Если в прошлом году 40% опрошенных назвали себя непьющими, то в 2019 году их доля составила 33%. Большинство, 67%, выпивают время от времени. Причем число тех, кто употребляют спиртное два-три раза в месяц, наиболее велико (25%) среди 35-44-летних. Этот возраст, как принято считать, – пик трудоспособности и квалификации.

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Тем не менее, работодатели полагают, что для борьбы с пьянством на работе у руководителей предприятий и сейчас есть все инструменты. «В тех сферах, где действительно критически важно, от авиации до вождения такси, и без того используются все необходимые проверки. Никаких шансов алкоголику сесть за штурвал авиалайнера или за руль такси не оставляют», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Николай Дунаев. В нынешнем же виде идея Минздрава вызывает ассоциации с борьбой за трезвость на производстве, времен антиалкогольной кампании 1980-х, полагает Дунаев.

У бизнесменов и других работодателей действительно есть возможность для наказания за пьянство на производстве. Это статья 76-я действующего Трудового кодекса: «Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника... появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

«В принципе, сегодня и так существуют возможности проводить освидетельствования сотрудников на предмет возможного алкогольного опьянения, и применять по этому поводу дисциплинарные наказания», - сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. Установку «алкорамок» и проведение внезапных проверок, по его мнению, работодателям стоит вводить только по согласованию с коллективом: «Оптимальный вариант – включать или не включать подобные моменты в коллективные договоры. Тогда это проходит через общую конференцию трудового коллектива, и тогда это не будет неким волевым решением администрации или государственного органа».

Идею Минздрава поддержал актер Михаил Ефремов. «И, если бороться, то начинать надо с головы. Пусть власти предержащие начнут с самих себя. Как сказано у Грибоедова – «А судьи кто?», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный артист России. Кстати, проверять на трезвость чиновников в шутку предлагал и Владимир Путин. В 2016 году на Челябинском трубопрокатном заводе рабочие рассказали президенту о тестировании на алколь. «Пожалуй, в администрации (президента) и в правительстве это надо ввести», - пошутил тогда глава государства.

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