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25 мая, пятница  |  Последнее обновление — 15:30  |  vz.ru
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Для снятия претензий с Газпрома Европа выбрала особый момент

Европа больше не видит в Газпроме монополистаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Антимонопольное расследование, которое шесть лет вела Еврокомиссия против Газпрома, наконец-то закрыто. Российской компании угрожали гигантские, миллиардные штрафы, и вот теперь это позади. Почему ЕК сделала такой подарок России именно сейчас и что за это потребуется от Газпрома? Подробности...
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Почему Трамп испугался встречаться с Ким Чен Ыном

В прошлом месяце госсекретарь США Майкл Помпео уже второй раз в этом году встречался в Пхеньяне с Ким Чен ЫномФото: KCNA/Global Look Press
Самый ожидаемый саммит этого года не состоится – Дональд Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном. Срыв переговоров по самой разогретой за последний год теме – корейской ракетно-ядерной программе – не означает перехода к военному решению проблемы. Просто президент США исчерпал возможности для блефа и пиара на этом направлении, а устраивать встречу на равных ему категорически не хотелось. Подробности...
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С какого возраста стоит продавать алкоголь и призывать в армию

Через призыв в России проходят чуть более 10% мужчин призывного возрастаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой о предстоящем продлении возраста детства до 30 лет получило логичное продолжение. Певица и член ОП Диана Гурцкая заявила о необходимости повысить минимальный возраст продажи алкоголя и табака, а также призыва на военную службу. У такого подхода есть как плюсы, так и минусы.  Подробности...
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Россия выводит из игры символ американской военной мощи

Сначала «Томагавкам» удалось стать символом американской мощи, а затем – слабостиФото: U.S. Navy/Global Look Press
Легендарные крылатые ракеты «Томагавк», которыми США успели обстрелять множество стран мира, больше не удовлетворяют требованиям Пентагона. Принято решение уже в ближайшие годы отказаться от них в пользу более совершенных аналогов. Отправить «Томагавки» на пенсию решено в том числе по вине российских средств ПВО. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

Иван Лизан, обозреватель «Однако. Евразия»
У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. Подробности...
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Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2» поборется с украинской реальностью

Максим Ваганов, публицист
Стрелок наконец-то пришел в себя. Голова болела, сознание путалось. У дверей стоят двое. Толстый, в белой рубашке и неприятный на вид, подошел к Стрелку. Он нагнулся, чтобы сталкер услышал слова: «Ну що, москаль, добiгався?» Подробности...
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Почему кириллицу столь отчаянно ненавидят

Егор Холмогоров, Публицист
Наша кириллическая азбука – это декларация нашей цивилизационной независимости, тот волшебный барьер, который ограждает святыню русской речи от растворения в глобальном «пиджин-инглише». Подробности...
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      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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          С какого возраста стоит продавать алкоголь и призывать в армию

          Через призыв в России проходят чуть более 10% мужчин призывного возраста   25 мая 2018, 14:32
          Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          Заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой о предстоящем продлении возраста детства до 30 лет получило логичное продолжение. Певица и член ОП Диана Гурцкая заявила о необходимости повысить минимальный возраст продажи алкоголя и табака, а также призыва на военную службу. У такого подхода есть как плюсы, так и минусы.

          «Чем позже человек начинает употреблять алкоголь и табак, тем лучше», – заявила заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, отметив, что «жесткий закон доказал свою эффективность», равно как и «ограничения на продажу винно-водочных изделий в ночное время».

          Также она считает неправильным «забирать в армию со школьной скамьи».

          У предложений Гурцкой есть вполне определенные плюсы и не очень очевидные, но от того не менее реальные минусы. Сперва разберемся с возрастом призыва на военную службу.

          В настоящее время в России призывной возраст начинается в 18 лет и заканчивается в 27. По достижении совершеннолетия на службу идут только те, кто не смог или не захотел поступить в вуз или среднее специальное учебное заведение.

          Прежде, когда срок службы был два года, эксперты отмечали, что среди более возрастных и отучившихся в институте солдат реже встречаются случаи дедовщины и других видов «неуставных взаимоотношений». Однако после того, как призывать молодых людей стали всего на год, дедовщина исчезла естественным путем, а наличие почти у каждого солдата мобильного телефона с интернетом свело к минимуму любую «неуставщину».

          Несмотря на то, что разговоры о полной отмене призыва и замене его исключительно добровольческой контрактной армией в последние годы практически прекратились, требования к призывникам стали жестче, многие части формируются исключительно из профессиональных солдат.

          Фактически через призыв в России проходят чуть более 10% мужчин призывного возраста.

          Таким образом, возможны различные варианты реализации предложения Гурцкой. Либо поднять только призывной возраст, и желающие заключить контракт будут по-прежнему служить с 18 лет. Либо поднять минимальный возраст начала военной службы до 21 года уже для всех.

          Отметим, что в странах, сохранивших воинский призыв, минимальный возраст прихода граждан на службу не меняют. И в этом есть довольно циничный, но работающий смысл: более молодой солдат более безрассуден и меньше боится смерти.

          Но армия уже завтрашнего дня (не говоря о послезавтрашнем) может быть совсем не такой, к которой мы привыкли. Вполне возможно, что распространение робототехники и такого оружия, как дроны, которые успешно управляются на расстоянии, приведет к появлению «нового рыцарства», когда один профессиональный воин заменяет десятки плохо обученных и плохо вооруженных.

          На наших глазах российская армия становится всё более технологичной, поэтому вполне возможно, что вчерашние выпускники действительно будут практически бесполезны с точки зрения боеспособности.

          При этом России, возможно, есть смысл взять на вооружение пример Швейцарии или ряда других вполне мирных стран, в которых подавляющее большинство мужчин проходят начальную военную подготовку. Государство, в котором каждый гражданин способен в случае нападения стать полноценной боевой единицей, в целом является более безопасным для своих граждан. Собственно, пример Швейцарии это подтверждает.

          Что же касается продажи алкоголя и табака, действительно, чем позже человек впервые пробует спиртное и сигареты, тем лучше и с точки зрения его здоровья, и с позиций общественной безопасности. На что способны пьяные подростки, совсем недавно показала трагедия в кубанском Псебае.

          Однако в последние годы молодежь в целом стала куда меньше пить и курить, чем подростки в 1990-е годы или в самом начале XXI века, что вызвано не только ограничениями по части продажи, но и изменившейся модой. Да, пить и курить больше не модно. Бегать марафоны и накачивать бицепсы – так выглядит современная мода. Алкоголь и табак с ЗОЖ (здоровым образом жизни) не сочетаются.  

          Но если мода опять изменится, никакие запреты не помогут. Собственно, даже сейчас ограничения работают лишь отчасти. Несмотря на слова Гурцкой об «эффективных жестких законах», полноценно функционируют они только в отношении супермаркетов. В каждом городе России можно найти подвальчик или «наливайку», где алкоголь и табак продадут человеку любого возраста в любое время суток. Это уже не говоря о способе, которым давно пользуются и отечественные, и иностранные подростки – попросить купить выпивку и курево человека постарше с пониженной социальной ответственностью.

          Поэтому повышение возраста минимальной продажи алкоголя, с одной стороны, коснется меньшинства молодых людей, идущих против моды ЗОЖ. С другой, поднимет обороты нелегальных продаж.

          В любом случае, при обсуждении подобных инициатив следует руководствоваться не сиюминутными соображениями и не абстрактными размышлениями, а детальными расчетами по разным параметрам.

          Как то или иное решение скажется на здоровье нации? На демографии? На обороноспособности? На бюджетах всех уровней? На ретейле и общепите? А в среднесрочной перспективе? А в долгосрочной? Только взвесив все «за» и все «против», можно принимать решение.

          Возможно, предложение поднять минимальный возраст продажи алкоголя и призыва до 21 года покажется слишком незначительным, и тогда поднимут сразу до 25. Или, наоборот, снизят до 17.

          А если кому-то возможные изменения покажутся странными и далекими от жизни, достаточно вспомнить, что еще совсем недавно в России можно было курить в кафе и тамбурах поездов, 20 лет назад люди курили в самолетах, а несколькими десятилетиями ранее – в кинотеатрах и вообще практически везде. Тогда это казалось привычным и незыблемым, однако новые нормы прижились на удивление быстро.

          Главное помнить, что изменения ради самих изменений никому не нужны и никакой пользы не приносят.


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