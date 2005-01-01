С какого возраста стоит продавать алкоголь и призывать в армию

Заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой о предстоящем продлении возраста детства до 30 лет получило логичное продолжение. Певица и член ОП Диана Гурцкая заявила о необходимости повысить минимальный возраст продажи алкоголя и табака, а также призыва на военную службу. У такого подхода есть как плюсы, так и минусы.

«Чем позже человек начинает употреблять алкоголь и табак, тем лучше», – заявила заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, отметив, что «жесткий закон доказал свою эффективность», равно как и «ограничения на продажу винно-водочных изделий в ночное время».

Также она считает неправильным «забирать в армию со школьной скамьи».

У предложений Гурцкой есть вполне определенные плюсы и не очень очевидные, но от того не менее реальные минусы. Сперва разберемся с возрастом призыва на военную службу.

В настоящее время в России призывной возраст начинается в 18 лет и заканчивается в 27. По достижении совершеннолетия на службу идут только те, кто не смог или не захотел поступить в вуз или среднее специальное учебное заведение.

Прежде, когда срок службы был два года, эксперты отмечали, что среди более возрастных и отучившихся в институте солдат реже встречаются случаи дедовщины и других видов «неуставных взаимоотношений». Однако после того, как призывать молодых людей стали всего на год, дедовщина исчезла естественным путем, а наличие почти у каждого солдата мобильного телефона с интернетом свело к минимуму любую «неуставщину».

Несмотря на то, что разговоры о полной отмене призыва и замене его исключительно добровольческой контрактной армией в последние годы практически прекратились, требования к призывникам стали жестче, многие части формируются исключительно из профессиональных солдат.

Фактически через призыв в России проходят чуть более 10% мужчин призывного возраста.

Таким образом, возможны различные варианты реализации предложения Гурцкой. Либо поднять только призывной возраст, и желающие заключить контракт будут по-прежнему служить с 18 лет. Либо поднять минимальный возраст начала военной службы до 21 года уже для всех.

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Отметим, что в странах, сохранивших воинский призыв, минимальный возраст прихода граждан на службу не меняют. И в этом есть довольно циничный, но работающий смысл: более молодой солдат более безрассуден и меньше боится смерти.

Но армия уже завтрашнего дня (не говоря о послезавтрашнем) может быть совсем не такой, к которой мы привыкли. Вполне возможно, что распространение робототехники и такого оружия, как дроны, которые успешно управляются на расстоянии, приведет к появлению «нового рыцарства», когда один профессиональный воин заменяет десятки плохо обученных и плохо вооруженных.

На наших глазах российская армия становится всё более технологичной, поэтому вполне возможно, что вчерашние выпускники действительно будут практически бесполезны с точки зрения боеспособности.

При этом России, возможно, есть смысл взять на вооружение пример Швейцарии или ряда других вполне мирных стран, в которых подавляющее большинство мужчин проходят начальную военную подготовку. Государство, в котором каждый гражданин способен в случае нападения стать полноценной боевой единицей, в целом является более безопасным для своих граждан. Собственно, пример Швейцарии это подтверждает.

Что же касается продажи алкоголя и табака, действительно, чем позже человек впервые пробует спиртное и сигареты, тем лучше и с точки зрения его здоровья, и с позиций общественной безопасности. На что способны пьяные подростки, совсем недавно показала трагедия в кубанском Псебае.

Однако в последние годы молодежь в целом стала куда меньше пить и курить, чем подростки в 1990-е годы или в самом начале XXI века, что вызвано не только ограничениями по части продажи, но и изменившейся модой. Да, пить и курить больше не модно. Бегать марафоны и накачивать бицепсы – так выглядит современная мода. Алкоголь и табак с ЗОЖ (здоровым образом жизни) не сочетаются.

Но если мода опять изменится, никакие запреты не помогут. Собственно, даже сейчас ограничения работают лишь отчасти. Несмотря на слова Гурцкой об «эффективных жестких законах», полноценно функционируют они только в отношении супермаркетов. В каждом городе России можно найти подвальчик или «наливайку», где алкоголь и табак продадут человеку любого возраста в любое время суток. Это уже не говоря о способе, которым давно пользуются и отечественные, и иностранные подростки – попросить купить выпивку и курево человека постарше с пониженной социальной ответственностью.

Поэтому повышение возраста минимальной продажи алкоголя, с одной стороны, коснется меньшинства молодых людей, идущих против моды ЗОЖ. С другой, поднимет обороты нелегальных продаж.

В любом случае, при обсуждении подобных инициатив следует руководствоваться не сиюминутными соображениями и не абстрактными размышлениями, а детальными расчетами по разным параметрам.

Как то или иное решение скажется на здоровье нации? На демографии? На обороноспособности? На бюджетах всех уровней? На ретейле и общепите? А в среднесрочной перспективе? А в долгосрочной? Только взвесив все «за» и все «против», можно принимать решение.

Возможно, предложение поднять минимальный возраст продажи алкоголя и призыва до 21 года покажется слишком незначительным, и тогда поднимут сразу до 25. Или, наоборот, снизят до 17.

А если кому-то возможные изменения покажутся странными и далекими от жизни, достаточно вспомнить, что еще совсем недавно в России можно было курить в кафе и тамбурах поездов, 20 лет назад люди курили в самолетах, а несколькими десятилетиями ранее – в кинотеатрах и вообще практически везде. Тогда это казалось привычным и незыблемым, однако новые нормы прижились на удивление быстро.

Главное помнить, что изменения ради самих изменений никому не нужны и никакой пользы не приносят.