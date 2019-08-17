Онищенко оценил идею запрета чипсов и газировки на работе

Бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал инициативу Министерства здравоохранения об ограничении продажи чипсов и газированных напитков на предприятиях.

«Конечно же, это правильное направление, потому что чипсы и газировки – это мусорная еда», – приводит его слова РИА «Новости».

Онищенко отметил, что в офисах часто стоят автоматы с фасованной едой, в том числе чипсами и газировкой. «Для работодателя это самая удобная форма. Никаких проблем: не содержать столовую, ничего. В то же время можно горделиво причислять себя к тем людям, которые заботятся о здоровье своих работников наемных», – отметил он.

По его словам, работодатели могли бы влиять на ассортимент вендинговых автоматов, однако будут противиться такому решению.

Вместе с тем, отметил бывший главный санитарный врач России, есть и такие работодатели, которые приобретают для сотрудников различные опции – от медицинского страхования до посещения спортивных залов. Именно в развитии корпоративной культуры и заботе о здоровье работников России еще «есть чему поучиться», считает он.

Онищенко добавил, что Минздраву следует действовать более жестко. «За их спиной стоит президент со своим посланием с заботой о здоровье», – отметил он.

«Так что правильное решение. Его надо настойчиво реализовывать в жизнь», – заключил Онищенко.

Напомним, Минздрав выступил с предложением ввести ограничительные меры на продажу сотрудникам по месту работы продуктов с высоким содержанием соли и сахара. В качестве альтернативы вредной еде предлагается ввести такие виды продукции, как овощная соломка, нежирные йогурты, яблочные снеки и зерновые батончики.

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