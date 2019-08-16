Русская ОПГ установила криминальный рекорд в Финляндии

В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах и работе на российскую преступную группировку, сообщают местные СМИ.

Эстонцам предъявлены обвинения в отмывании денег на сумму 130-140 млн евро, сообщает портал Yle.

Издание со ссылкой на программу Yle MOT отмечает, что деньги принадлежат российской преступной группировке, членов которой финским правоохранителям не удалось привлечь к ответственности.

Инспектор криминальной полиции Ярмо Койстинен сообщил, что речь идет о самом крупном в истории страны случае с отмыванием денег.

Деньги проходили через финскую строительную компанию HTR Talonrakennus Oy, добавляет портал. Расследование дела началось еще в 2014 году.

Компанией руководили два эстонца, в 2014 году на счета компании было перечислено свыше 6,5 млрд рублей (порядка 140 млн евро).

«Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков», – пояснил Койстинен.

Обвиняемые отрицают свою вину. По их словам, деньги были получены на строительство дорог в Карелии.

По данным следствия, деньги принадлежат подставным российским компаниям, они переведены из банков, закрытых в России по подозрению в отмывании денег.