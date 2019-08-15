Британия запретила поставку подводных аппаратов в Россию

Власти Великобритании запретили поставку подводных погружаемых аппаратов в Россию, причиной называется якобы возможная угроза функционированию подводных кабелей со стороны России, говорится в заявлении британского управления по контролю за экспортом.

«Новые меры по контролю за экспортом подводных аппаратов, а также сопутствующих технологий, программного обеспечения и оборудования, в Россию вступают в силу 14 августа 2019 года», – передает ТАСС сообщение управления.

Указывается, что дополнительный контроль необходим из-за якобы возможности получения Россией доступа к подводным кабелям с целью их повреждения.

«Подобные действия несут угрозу безопасности (Соединенного Королевства)», – говорится в заявлении ведомства.

В конце июля сообщалось, что с 14 августа в Великобритании вступает в силу дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию в связи с разработкой Москвой «нетрадиционных средств ведения войны».