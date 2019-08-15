Ликвидировавших последствия паводка в Иркутской области росгвардейцев наградили

В управлении Росгвардии по Иркутской области состоялась церемония награждения сотрудников и военнослужащих ведомства, принимавших участие в ликвидации последствий наводнения в Тулунском и Нижнеудинском районах региона.

Начальник Управления Росгвардии по Иркутской области генерал-майор полиции Алексей Сапожников поблагодарил личный состав за оказание помощи местным жителям, пострадавшим от стихийного бедствия, сообщается на сайте ведомства.

Наиболее отличившимся росгвардейцам были вручены почетные грамоты и ценные подарки.

В ликвидации последствий наводнения в Иркутской области приняли участие в общей сложности около 800 военнослужащих и сотрудников Росгвардии, было задействовано свыше 100 единиц техники.

Сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии восстановлена охрана на 173 объектах. В Тулуне они обеспечили охрану пунктов выдачи денежных средств и единственной в городе водозаборной станции «Красный Яр».

Бойцы ОМОН обеспечивали общественный порядок в шести пунктах выдачи гуманитарной помощи, а также в трех пунктах выдачи денежной компенсации пострадавшим.

Сотрудники Росгвардии обеспечили сохранность денежных средств при доставке в отдаленные населенные пункты Иркутской области: Усть-Кульск, Буркун, Ермаки, Никитаево, Селикционная-станция, Нижний Бурбук, Икей-Ишидей, Алыгджер, Тафалария.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии информировали граждан-владельцев оружия о возможности получения на безвозмездной основе дубликатов утраченных или пришедших в негодность лицензий и разрешений на оружие, а также удостоверений частного охранника.

По всем поступившим заявлениям сотрудники ЛРР оказали государственные услуги на безвозмездной основе. Кроме того, было организовано временное хранение оружия для граждан, не имеющих возможность обеспечить его сохранность.

Ведомственные психологи провели более 1 тыс. мероприятий информационно-психологической поддержки с нуждающимися гражданами.

Авиация Росгвардии выполнила 82 полета в зону ЧС для доставки гуманитарных грузов и эвакуации пострадавших от наводнения местных жителей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня и пошло на убыль в середине июля.