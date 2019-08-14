Медведь искупался на пляже Урюпинска рядом с отдыхающими

После купания медведя на поводке на Урюпинском пляже комитет ветеринарии Волгоградской области инициировал проверку.

В ходе проверки будут установлены хозяева медведя и обстоятельства инцидента, в комитете также пообещали принять меры реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства «Интерфакс».

Ролик с купающимся на пляже медведем был опубликован в группе «Вконтакте» «Урюпинские девчата». На видеозаписи женщина ведет медведя на поводке в воду, хищник с удовольствием плещется в реке рядом с отдыхающими.

«Типичные пляжи России. Урюпинск – столица российской провинции. Медведь на пляже», – отмечает на заднем фоне автор ролика. По информации местного издания V1.RU, медведь выступает в цирке-шапито, эту информацию подтвердил директор цирка.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре медведь вытащил тело из свежей могилы и унес в лес.