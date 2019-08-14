Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 9 копеек – до 65,02 рубля, курс евро поднялся на 15 копеек – до 72,69 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent подешевел до 60,69 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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