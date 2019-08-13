В Эстонии разорвали контракт с российским футболистом за превышения скорости

Футбольный клуб «Левадия» (Таллин) расторг контракт с российским нападающим Евгением Кабаевым, который в конце июля был выслан из Эстонии за превышение скорости и неоплаченные дорожные штрафы, заявил спортивный директор «Левадии» Сергей Парейко.

По данным эстонской полиции, россиянин, превысивший скорость на шоссе Таллин – Нарва, был наказан двумя днями ареста, лишен на год права на въезд в Шенгенскую зону и выслан из страны. При этом Кабаев уже дважды не оплачивал штрафы за превышение скорости.

«Мы подумывали о том, чтобы обжаловать решение о высылке в суде, консультировались с юристом, но быстро поняли, что шансов на положительный исход у нас нет. А когда стало понятно, что шансов нет, то объявили Кабаеву о расторжении контракта», – передает РИА «Новости» слова Парейко.

Он добавил, что случай с Кабаевым должен стать уроком для всех других выступающих в Эстонии легионеров.

«Действующие в государстве правила необходимо соблюдать. Надеюсь, что и сам Евгений сделает из этой ситуации правильные выводы», – добавил Парейко.

Напомним, в январе департамент полиции и погранохраны Эстонии сообщил, что жителю Подмосковья предписали покинуть страну после того, как его арестовали за двукратное превышение скорости. Россиянина задержали в Нарве в четверг вечером, когда он ехал на Infiniti со скоростью 104 км/час при разрешенной скорости 50 км/час. 31-летний водитель был трезв. В суде он заявил, что торопился на пограничный пункт.