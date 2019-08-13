Названа самая распространенная причина смерти в России

Самой распространенной причиной естественной смерти в России стали болезни системы кровообращения, в том числе ишемические болезни сердца, сообщили в министерстве здравоохранения России.

По данным Росстата, в 2018 году 46,8% от общего числа умерших (более 856 тыс. человек) ушли из жизни из-за болезни системы кровообращения. Из них 52,9% (более 453 тыс. человек) составили умершие от ишемических болезней сердца, пишет «Ридус».

Второе место (16,1% в структуре смертности) занимают случаи смерти от злокачественных новообразований, причем это нередко связано с их поздним выявлением. Так в 2018 году в России было диагностировано более 593 тыс. случаев злокачественных образований без учета выявленных посмертно, 38,5% из них обнаружили на поздних стадиях.

Среди самых распространенные болезни в России в Минздраве выделили болезни органов дыхания, в том числе острые респираторные вирусные инфекции верхних дыхательных путей.

В начале августа сообщалось, что специалисты московского Национального исследовательского технологического университета НИТУ «МИСиС» разработали компактный датчик на основе композитных материалов, позволяющий диагностировать тяжелые болезни сердца путем выявления изменений его магнитных полей.