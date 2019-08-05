Российские ученые придумали датчик для выявления недугов сердца

Специалисты московского Национального исследовательского технологического университета НИТУ «МИСиС» разработали компактный датчик на основе композитных материалов, позволяющий диагностировать тяжелые болезни сердца путем выявления изменений его магнитных полей.

Переход к бесконтактной диагностике заболеваний – важное направление в развитии современной медицины. Одним из таких методов является магнитная диагностика. Она основана на том, что разные внутренние органы человека, например сердце и мозг, излучают очень слабые магнитные поля. В пораженных заболеванием органах магнитный «отклик» изменяется. Поэтому, уловив изменения магнитных полей, можно диагностировать на ранних стадиях ряд серьезных заболеваний, в том числе ишемическую болезнь сердца, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и другие, передает РИА «Новости».

Использующиеся сейчас устройства для магнитной диагностики имеют высокую стоимость и требуют особых условий работы. Так, цена магнитокардиографа на основе сверхпроводниковых магнитных датчиков составляет сотни тысяч евро.

Новый датчик, разработанный сотрудниками НИТУ «МИСиС» в сотрудничестве с коллегами из Университета Авейру (Португалия), очень компактен – его рабочая часть не превышает 3 сантиметров в длину. Датчик основан на особых композитных материалах, способных преобразовывать слабое колебание внешнего магнитного поля в электрический сигнал, – мультиферроиках, состоящих из кристалла ниобата лития и металлических стекол.

Результаты этой работы опубликованы в международном научном журнале Magnetism and Magnetic Materials.

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