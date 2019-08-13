Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей

Хорошевский суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь на 300 тыс. рублей за призывы участвовать в несанкционированной акции. Таким образом, общая сумма выписанных ей штрафов возросла до 930 тыс. рублей.

«Соболь Любовь Эдуардовну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей», – говорится в решении судьи.

Решение было принято 7 августа, но опубликовано только во вторник, передает РИА «Новости».

В суде отметили, что поводом стали призывы Соболь в Facebook участвовать в несанкционированной акции 27 июля. Суд известил Соболь о заседании, но она не явилась и не обеспечила явку защитника, поэтому административное дело было рассмотрено без нее.

Незаконные акции состоялись в столице 14 и 27 июля, а также 3 августа. При этом провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам беспорядков возбуждено несколько уголовных дел. Позже были названы убытки от несогласованных акций в центре Москвы.

10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на митинг-концерт пришли 20 тыс. человек, причем жителями столицы оказались меньше трети участников. Организаторы мероприятия надеялись, что на митинг-концерт придут 100 тыс. человек.