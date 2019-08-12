В Челябинске журналистке выстрелили в голову из пневматики

Правоохранительные органы Челябинска начали проверку после ранения в голову журналистки издания «Общественный защитник» Юлии Зябриной.

«Инцидент произошел поздно вечером 8 августа возле дома женщины. Ей в голову выстрелили из пневматического пистолета. К нам позвонили из медучреждения, куда поступила пострадавшая», – сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску, передает «Интерфакс».

Сама сотрудница СМИ полагает, что нападение связано с ее профессиональной деятельностью, однако полиция проверит и другие версии инцидента, отметили в ведомстве.

Ранее на Украине произошло нападение националистов на редакцию информационного агентства «Укринформ», в результате которого пострадали три журналиста.