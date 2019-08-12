«Победа» сообщила о DDOS-атаке на сайт авиакомпании

Авиакомпания «Победа» зафиксировала мощную DDOS-атаку на свой сайт во время распродажи авиабилетов, сообщил представитель компании.

«Зафиксирована мощнейшая DDOS-атака», – сообщил представитель авиакомпании. Так он прокомментировал неисправность в работе сайта, передает ТАСС.

Лоукостер обещал провести крупную распродажу авиабилетов на все направления по цене от 499 до 1999 рублей в понедельник в 14.00. В это же время сайт начал работать с перебоями.

Предполагалось, что распроданы будут более 200 тыс. авиабилетов.

«Сейчас 75 тыс. уникальных пользователей на сайте. Обычно 1,3 тыс. Каждую минуту добавляется 1 тыс. пользователей. Так много желающих поучаствовать в распродаже еще не было никогда», – передает слова представителя «Победы» РИА «Новости».

Мобильное приложение авиакомпании также работает с перебоями.