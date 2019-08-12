По факту нападения на сотрудников Росгвардии в Ульяновске возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по факту нападения группы людей на сотрудников Росгвардии в Ульяновске, сообщили в региональном Следственного комитета.

«Около 20 часов 09.08.2019 во дворе одного из жилых домов микрорайона «Верхняя Терраса» сотрудники национальной гвардии произвели задержание молодого мужчины за совершение административного правонарушения. В этом момент в конфликт с представителями власти вступили более 10 человек, некоторые из которых нанесли работникам правоохранительных органов телесные повреждения, а также пытались завладеть табельным оружием. Для пресечения преступной деятельности сотрудники Росгвардии были вынуждены произвести предупредительные огнестрельные выстрелы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там добавили, что по факту нападения на сотрудников отдельного батальона Управления вневедомственной охраны Росгвардии возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Подозреваемые в совершении преступления задержаны ведется следствие.

Напомним, в субботу Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Тюмени, открывшего стрельбу по сотрудникам Росгвардии.