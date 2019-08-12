В Новокузнецке дети подожгли одежду на пятилетней девочке

Пятилетняя девочка в Новокузнецке получила тяжелые ожоги во время прогулки; по предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли двое соседских детей, рассказали в региональном СК.

Как говорится в сообщении на сайте СК по Кемеровской области, 7 августа в одну из городских больниц Новокузнецка с термическими ожогами поступила пятилетняя девочка.

«По предварительной информации, в дневное время потерпевшая с двумя подругами гуляла на улице недалеко от своего дома. Во время прогулки 5- и 11-летняя девочки, держась за руки, стали кружиться, 9-летняя стояла рядом с ними и баловалась зажигалкой. Внезапно платье на самой младшей из детей загорелось, подруги испугались и убежали домой. Потерпевшая добралась до калитки, плачущую сестру в окно увидел брат и сообщил отцу. Мужчина занес дочь домой и вызвал скорую помощь», – говорится в сообщении СК.

Врачи госпитализировали девочку в тяжелом состоянии в реанимацию.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 7 августа на Ставрополье местная жительница подожгла инспектора ПДН, которая занималась розыском пропавшей дочери нападавшей.

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