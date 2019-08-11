На пригород Рима упали осколки взорвавшегося при взлете двигателя Boeing 787

Осколки взорвавшегося двигателя самолета Boeing 787 авиакомпании Norwegian Air, который летел в Лос-Анджелес, обрушились на пригород Hbvf Фьюмичино. Самолет успешно совершил аварийную посадку.

У лайнера обнаружили проблемы с двигателем. Пилоты начали аварийную посадку, во время которой произошел инцидент. Одна из жительниц Фьюмичино отметила, что люди услышали рев, похожий на сильное завывание ветра, сообщает РЕН-ТВ.

«Затем нам показалось, что пошел град, хотя небо было солнечным. После этого мы увидели осколки железа повсюду», – рассказала она.

Осколки разбили стекла автомобилей, повредили тенты. На съемках с места ЧП показаны детали, упавшие с неба.

СМИ сообщают, что двигатель самолета взорвался при взлете из аэропорта. Власти расследуют инцидент.

На борту Boeing 787 находились 298 пассажиров. Аварийная посадка прошла успешно.