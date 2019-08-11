На пригород Рима упали осколки взорвавшегося при взлете двигателя Boeing 787

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Нужна ли России скоростная железная дорога до Минска

Скоростная магистраль между Москвой и Минском - не самое очевидное решениеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев активно лоббирует строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Минском. Он утверждает, что проект даже может быть привлекательным для инвестиций. Действительно ли подобная магистраль имеет экономический, а не только политически смысл; и сможет ли она когда-нибудь окупиться? Подробности...
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Хабаровск хочет сравняться с Москвой и Петербургом

Руководство Хабаровска ставит перед собой масштабные задачиФото: Владимир Саяпин/ТАСС
В Хабаровске хотят претендовать на статус еще одного, четвертого по счету, города федерального значения в России. Если мэр города Сергей Кравчук и его команда потенциальных муниципальных и краевых депутатов смогут доказать жизнеспособность этой идеи, то вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем отдельным субъектом Российской Федерации может стать и Хабаровск.  Подробности...
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Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений

Изотопные источники питания сейчас используются в космонавтикеФото: Finnmark region government
Выясняются все новые подробности трагического инцидента на секретном полигоне «Нёнокса» в Архангельской области. Стало известно, что помимо военнослужащих, жертвами взрыва двигательной установки стали и сотрудники корпорации «Росатом». Почему об их гибели стало известно только сейчас, и чем занимались на полигоне сотрудники атомной корпорации? Подробности...
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Главой всех американских разведок станет почти случайный человек

Вице-адмирал в отставке Джозеф Макгвайр выглядит странной фигурой в качестве главы американских разведведомствФото: U.S. Navy photo/wikimedia
Президент США потерпел серьезное аппаратное поражение - он не смог продавить своего человека на пост координатора всех американских разведслужб. Как это произошло, по каким критериям в итоге отбирался новый руководитель - и почему его вряд ли можно назвать идеальной кандидатурой? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Самый «нерусский» фильм Тарантино

Дмитрий Дабб, кинокритик
Новая работа мастера приговорена к огромной дистанции между американским и русским зрителем, даже если русский зритель тоже любит большие женские ступни, ручные огнеметы и артиста Ди Каприо. Подробности...

За событиями в Киргизии стоит внешняя сила

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Интерес Вашингтона к Киргизии понятен – страна является слабым звеном аж в двух весьма интересных для интересов США цепочках. Которых через Киргизию можно ослабить, а то (при большой удаче) и развалить. Подробности...
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Оппозиция предлагает нанять идиота

Сергей Мардан, публицист
Базовые свободы – это возможность накормить своих детей, иметь крышу над головой и жить без страха быть убитым средь бела дня. Так вот. В отношении свободы Россия за 20 лет прошла огромный путь. Никогда еще моя Родина не была такой свободной. Подробности...
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    Как устроены телефонные переговоры между президентами

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      Сибирские шаманы провели обряд вызова дождя

      На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи
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      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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              На пригород Рима упали осколки взорвавшегося при взлете двигателя Boeing 787

              11 августа 2019, 10:17

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Осколки взорвавшегося двигателя самолета Boeing 787 авиакомпании Norwegian Air, который летел в Лос-Анджелес, обрушились на пригород Hbvf Фьюмичино. Самолет успешно совершил аварийную посадку.

              У лайнера обнаружили проблемы с двигателем. Пилоты начали аварийную посадку, во время которой произошел инцидент. Одна из жительниц Фьюмичино отметила, что люди услышали рев, похожий на сильное завывание ветра, сообщает РЕН-ТВ.

              «Затем нам показалось, что пошел град, хотя небо было солнечным. После этого мы увидели осколки железа повсюду», – рассказала она.

              Осколки разбили стекла автомобилей, повредили тенты. На съемках с места ЧП показаны детали, упавшие с неба.

              СМИ сообщают, что двигатель самолета взорвался при взлете из аэропорта. Власти расследуют инцидент.

              На борту Boeing 787 находились 298 пассажиров. Аварийная посадка прошла успешно.


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