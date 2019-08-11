После стрельбы в мечети в пригороде Осло обнаружили тело

Полиция Норвегии обнаружила тело в одном из домов пригорода Осло, отметив, что инцидент связан с произошедшей накануне стрельбой в местной мечети, сообщило Agence France-Presse.

«Полиция округа Осло обнаружила тело погибшего в доме в [муниципалитете] Берум. Это связано с событиями, произошедшими ранее сегодня в мечети», – приводит ТАСС заявление правоохранительных органов.

Ранее устроивший стрельбу в мечети пригорода Осло был задержан на месте происшествия.

Напомним, в середине марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли 50 человек, еще столько же пострадали. Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а перед нападением опубликовали националистический манифест. В нападении на мечети был обвинен только один человек – 28-летний австралиец Брентон Таррант.