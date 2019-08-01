Рогозин показал Путину согласованный облик Национального космического центра

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация и власти Москвы согласовали один из вариантов проекта Национального космического центра (НКЦ), который будет создан на территории Центра Хруничева в Москве.

«Я сейчас вам покажу один из вариантов, на котором мы с [мэром Москвы] Сергеем Семеновичем Собяниным решили остановиться», – цитирует обращение Рогозина к президенту сайт Кремля.

«Это эскиз, который полностью вписывается в нашу проектную документацию на 250 тысяч квадратных метров. Мы соберем 20 тысяч наших работников. Вот так это будет выглядеть. Это улица Мясищева, это жилые постройки, которые существуют, это реальная фотография. Вот вырастет одна башня, это центральный инженерный офис Роскосмоса и офисы наших предприятий. А за ним будет сам завод Хруничева», – описал проект глава Рогозин.

Он отметил, что завод Хруничева сейчас сохраняется и развивается, корпорация вкладывает в него дополнительные средства.

«Реализация плана Национального космического центра нам позволяет выйти из плана финансового оздоровления где-то к 2024 году, то есть на четыре года раньше, чем мы попадали раньше. И конечно, сам технопарк позволит насытить эту площадку компаниями, которые так или иначе связаны с Роскосмосом технологиями – микроэлектроника, механика, авиационные фирмы», – пояснил главе государства Рогозин.

Он добавил, что Роскосмос вместе с правительством Москвы действует по этому плану «достаточно последовательно».

«Землей будете торговать?» – спросил Путин Рогозина.

«Ни в коем случае», – ответил глава Роскосмоса.

Напомним, президент назначил ответственными за организацию работы по созданию Национального космического центра премьера Дмитрия Медведева, главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина и мэра Москвы Сергея Собянина.

НКЦ будет включать в себя основные организации ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций.

В правительстве Москвы сообщали, что строительством НКЦ в Москве будет заниматься принадлежащая столице инжиниринговая компания «Мосинжпроект».

Ранее Рогозин заявлял, что финансовая ситуация в Центре Хруничева является угрозой национальной безопасности. По его словам, в связи с этой ситуацией появился проект НКЦ.