Стали известны подробности строительства Национального космического центра

Строительством Национального космического центра (НКЦ) в Москве будет заниматься принадлежащая столице инжиниринговая компания «Мосинжпроект», сообщил заместитель мэра города Владимир Ефимов.

«Мосинжпроект выступит заказчиком строительства. Непосредственно строить в любом случае будет кто-то из подрядчиков. Сейчас начато проектирование, ведутся подготовительные работы на площадке. Я думаю, что до конца года будут начаты строительные работы», – рассказал Ефимов, передает ТАСС.

Другой заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что суммарная площадь объекта может достичь 250 тыс. кв. метров. Для сооружения понадобится создать автомобильный и пешеходный мосты через Москву-реку, увязать его со строящейся станцией метро «Терехово».

«Мосинжпроект» – это единый оператор программы развития Московского метрополитена и генеральный проектировщик вылетных магистралей и развязок. Это же предприятие управляло строительством парка «Зарядье» и реконструкцией «Лужников».

Заммэра Москвы Ефимов пояснил, что полная реализация проекта НКЦ и научно-производственного кластера (НПК) вместе с инфраструктурой займет пять-семь лет. Он предположил, что строительство завершится в 2023-25 годах.

«Площадка центра Хруничева будет разделена на две части: на первой разместится Национальный космический центр, на второй – Научно-производственный кластер. Первый этап – строительство нового комплекса площадью 250 тыс. кв. м для размещения НКЦ – будет завершен в 2022 году, на реновацию второй части площадки потребуется, с учетом графика ее освобождения, еще два-три года», – пояснил чиновник.

Ответственным за организацию работы по созданию центра президент России Владимир Путин назначил премьера Дмитрия Медведева, главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина и мэра Москвы Сергея Собянина. НКЦ будет включать в себя основные организации ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что на базе НКЦ будет создано порядка 20 тыс. рабочих мест, среди которых будут инженеры и конструкторы Роскосмоса.

Ранее Рогозин сообщал, что финансовая ситуация в Центре Хруничева является угрозой национальной безопасности. По его словам, в связи с этой ситуацией появился проект НКЦ.