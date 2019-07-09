Компания Huawei полностью обеспечила сетью 5G первую страну в Европе

Китайская компания Huawei полностью обеспечила первую страну в Европе сетью мобильной связи пятого поколения 5G, сообщило Agence France-Presse.

Первым европейским государством, территория которого полностью покрывается сетью нового стандарта 5G, стало княжество Монако, сообщил президент компании Monaco Telecom Этьен Франзи, передает ТАСС.

По данным, AFP, оборудование сети разработано и установлено китайской компанией Huawei.

Как отметил главный исполнительный директор Huawei Го Пин, «Монако имеет небольшую территорию, что позволяет сделать его подлинной витриной в целом ряде цифровых секторов, в частности соединив развитие сетей 5G с программой технологий «умного города».

«Все это может послужить моделью как для других операторов связи, так и для других государств», – подчеркнул представитель корпорации.

По словам президента компании Monaco Telecom, развертывание сети на территории княжества является частью плана, направленного на расширение использования в стране цифровых технологий. Предполагается, что новая сеть позволит Монако использовать ряд сервисов, связанных с транспортом и с обеспечением общественной безопасности.

Напомним, в минувший четверг мобильную связь 5G запустили в Германии.