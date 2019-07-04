В Германии запустили мобильную связь 5G

После тестового режима в германских Берлине и Бонне запустили сеть связи пятого поколения (5G). Позже ее запустят в Гамбурге, Дармштадте, Лейпциге и Мюнхене.

До конца 2019 года более чем в 100 местах установят свыше 300 антенн, которые поддерживают технологию 5G, а к концу следующего года эта сеть должна быть доступна уже в 20 крупнейших городах ФРГ, пишет Deutsche Welle.

По мнению экспертов, эта технология необходима для развития новых технологий, включая автономное вождение, виртуальную реальность и индустрию 4.0.

Отмечается, что в июне операторам мобильной связи в Германии пришлось заплатить более 6,5 млрд евро за частоты нового мобильного стандарта. В аукционе приняли участие Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica и United Internet.

При этом сообщается, что до сих пор не принято решение об использовании в сети 5G оборудования китайского концерна Huawei.

Ранее телекоммуникационная компания Huawei заключила сделку с Россией о строительстве сетей 5G, которые должны заработать к 2024 году.