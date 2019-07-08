Госдума собралась обратиться к правительству по поводу санкций против Грузии

Госдума выпустит заявление, в котором предложит правительству оценить ситуацию с экономическими отношениями с Грузией, чтобы принять возможное решение по санкциям, сообщил источник.

«Идея заявления – правительству оценить ситуацию с экономическими отношениями с Грузией, чтобы принять затем возможное решение по санкциям. Госдума предложит кабмину оценить ситуацию с экономическими отношениями с Грузией», – передает его слова РИА «Новости».

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что Госдума во вторник рассмотрит проект заявления о мерах реагирования на ситуацию в Грузии, том числе на инцидент на телеканале «Рустави 2».

По его словам, Госдума предлагает кабмину прекратить поставки в Россию вина и воды из Грузии, а также запретить денежные переводы в эту страну.

Россия ввела ограничения против Грузии из-за антироссийских акций протеста в Тбилиси – 8 июля вступил в силу указ президента Владимира Путина, изданный еще 21 июня, о временном запрете осуществлять авиаперевозки граждан из России в Грузию. Также приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Кроме того, в Госдуме предлагают ограничить импорт вин и минеральной воды из Грузии, запретить денежные переводы между странами.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

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