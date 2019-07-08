Эксперт рассказал, чего России ждать от новых властей Греции

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8 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:40  |  vz.ru
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Сможет ли Россия навредить Америке с помощью евро

Расчеты в евро могут помочь России - но мало навредят долларуФото: Leonhard Foeger/Reuters
Россия и Евросоюз все чаще поднимают вопрос о том, чтобы перейти в расчеты на евро – особенно в том, что касается торговли энергоносителями. Москве и Брюсселю нужна страховка на случай недружественных действий Соединенных Штатов. Если эта идея в итоге будет претворена в жизнь, сможет ли она всерьез угрожать монополии доллара? Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Активные россияне получат новые возможности

Молодежный форум «Территория смыслов» впервые стартовал в ПодмосковьеФото: АНО «Россия – страна возможностей»
«Все ограничения – только в голове: ты их либо сам себе создаешь, либо считаешь, что для тебя все возможно», – заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, напутствуя молодых участников форума «Территория смыслов». Он также предложил им решить задачу: разработать до конца форума новые проекты для развития страны. Подробности...
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Выходка Габунии дорого обойдется Грузии

За провокацией на телеканале «Рустави 2» стоит Михаил Саакашвили, считают экспертыФото: кадр из видео
Оскорбления ведущего телеканала «Рустави 2» в адрес Владимира Путина вызвали резкую реакцию как в России, так и в Грузии. В Тбилиси провокационные высказывания Георгия Габунии назвали преступлением. В Москве констатировали, что грузинский канал, реальным бенефициаром которого является Михаил Саакашвили, «пробил дно». Какие последствия может иметь выходка Габунии? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Внутренний Гонконг есть в каждой стране

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ни ущемление свобод, ни западное вмешательство не являются глубинным корнем попытки революции на особой территории Китая. Это ни что иное, как борьба глобалистов и «граждан мира» против национального государства. Подробности...

Российско-грузинские отношения нужно морозить

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Видимо, пауза от отмены прямых рейсов затянулась. Будет продолжение. Жаль, что из-за персонажа Габунии и упоротого телеканала прилетит всему этому государству. Но так и будет. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
Обсуждение: 272 комментария
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    Честный Взгляд: Не женское дело

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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            Эксперт рассказал, чего России ждать от новых властей Греции

               8 июля 2019, 14:24
            Фото: Costas Baltas/Reuters
            Текст: Диана Харькова

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            «Невыполненные обещания, коррупционные скандалы и «македонский вопрос» – вот три основные причины поражения Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА) премьер-министра Греции Алексиса Ципраса на выборах», – сказал газете ВЗГЛЯД кандидат исторических наук Юрий Квашнин, комментируя исход парламентских выборов в Греции.

            «Поражение партии Алексиса Ципраса закономерно. Его рейтинг начал снижаться после того, как партия пришла к власти во второй раз в сентябре 2015 года. Снижение рейтинга связано с невыполнением предвыборных обещаний. Сам Ципрас обещал договориться о более выгодных условиях кредитования греческой экономики со стороны Европейской комиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда, но сделать этого не удалось», – сказал заведующий сектором исследований Европейского союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин.

            Вместо этого был подписан третий меморандум между Грецией и кредиторами. Греция была вынуждена приступить к сокращению государственных расходов и повышению налогового бремени, из-за этого кризис растянулся вплоть до 2016 года. И только в 2017 году страна стала выходить из состояния рецессии, напомнил собеседник.

            Последние два года для греческой экономики были относительно успешными, но в стране самый высокий уровень безработицы, государственной задолженности и одна из самых высоких налоговых нагрузок. В экономическом плане политика оказалась не совсем удачной.

            «Помимо этого есть и другие факторы. Например, коррупционные скандалы вокруг партии СИРИЗА. Много было негативных моментов. На партию возлагалась надежда на обновление греческой политической системы, но она пошла по проторенной дорожке партии «Новая демократия», – сказал Юрий Квашнин.

            Еще одним фактором поражения Ципраса собеседник назвал «македонский вопрос». Греция в прошлом году признала Македонию под новым названием – Северная Македония. Эта сделка была непопулярной в Греции, большая часть населения выступала категорически против, и это одна из веских причин, почему рейтинг СИРИЗА снизился. При этом, несмотря на все негативные моменты, партия Ципраса все еще довольно популярна в Греции, сейчас она займет достойное место в качестве главной оппозиции в греческом парламенте, констатировал эксперт.

            Что касается фигуры лидера победителей (партии «Новая демократия») Кириакоса Мицотакиса, то он на протяжении политической карьеры входил в состав разных партий. С 2016 года Мицотакис возглавляет «Новую демократию», приходится сыном бывшему премьер-министру Греции и почетному президенту этой партии Константиносу Мицотакису. Здесь речь идет о политической династии, отметил Юрий Квашнин. У Кириакоса Мицотакиса есть сестра, также известный политик – Феодора Бакоянни, которая занимала пост министра иностранных дел Греции.

            «Насчет предполагаемых изменений во внешней политике Греции, сейчас что-либо сказать довольно сложно, – поделился собеседник. – Избирательная кампания «Новой демократии» была в основном построена на внутренней политике, ее экономических и социальных вопросах».

            При этом эксперт отметил, что кардинального ухудшения российско-греческих отношений не будет – они и так находятся на весьма низкой отметке, из-за разразившегося в прошлом году скандала, окончившегося взаимной высылкой дипломатов.

            «Скандал с тех пор удалось немного замять, но надежды, которые возлагались на российско-греческие отношения еще несколько лет назад, явно не оправдались. И конечно, сейчас есть вектор на усиление сотрудничества между восточным средиземноморским треугольником –Грецией, Кипром, Израилем и, с другой стороны, США», – продолжил Квашнин.

            По его словам, это сотрудничество во многом носит антитурецкую направленность, потому что отношения всех перечисленных стран с Турцией складываются не лучшим образом.

            «Для России это скорее негативный фактор, как и сохраняющееся углубленное сотрудничество Греции с США. То, что оно гораздо более тесное чем, скажем, в 90-е и даже 2000-е годы, для России тревожный сигнал», – заключил Квашнин.

            Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьер-министра Греции Алексиса Ципраса признала поражение на досрочных парламентских выборах. СИРИЗА объявила о переходе в оппозицию и намерении «отстаивать народные завоевания».

            В свою очередь консервативная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса на досрочных парламентских выборах в Греции набирает 39,78% голосов и получает 158 мест в 300-местном парламенте, что позволяет ей самостоятельно сформировать правительство.

            В понедельник Мицотакис принял присягу в качестве нового премьер-министра Греции. К присяге нового премьера привел архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним, пишет агентство «РИА Новости».

            Ожидается, что в понедельник вечером будет объявлен состав правительства.


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