Эксперт рассказал, чего России ждать от новых властей Греции

«Невыполненные обещания, коррупционные скандалы и «македонский вопрос» – вот три основные причины поражения Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА) премьер-министра Греции Алексиса Ципраса на выборах», – сказал газете ВЗГЛЯД кандидат исторических наук Юрий Квашнин, комментируя исход парламентских выборов в Греции.

«Поражение партии Алексиса Ципраса закономерно. Его рейтинг начал снижаться после того, как партия пришла к власти во второй раз в сентябре 2015 года. Снижение рейтинга связано с невыполнением предвыборных обещаний. Сам Ципрас обещал договориться о более выгодных условиях кредитования греческой экономики со стороны Европейской комиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда, но сделать этого не удалось», – сказал заведующий сектором исследований Европейского союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин.

Вместо этого был подписан третий меморандум между Грецией и кредиторами. Греция была вынуждена приступить к сокращению государственных расходов и повышению налогового бремени, из-за этого кризис растянулся вплоть до 2016 года. И только в 2017 году страна стала выходить из состояния рецессии, напомнил собеседник.

Последние два года для греческой экономики были относительно успешными, но в стране самый высокий уровень безработицы, государственной задолженности и одна из самых высоких налоговых нагрузок. В экономическом плане политика оказалась не совсем удачной.

«Помимо этого есть и другие факторы. Например, коррупционные скандалы вокруг партии СИРИЗА. Много было негативных моментов. На партию возлагалась надежда на обновление греческой политической системы, но она пошла по проторенной дорожке партии «Новая демократия», – сказал Юрий Квашнин.

Еще одним фактором поражения Ципраса собеседник назвал «македонский вопрос». Греция в прошлом году признала Македонию под новым названием – Северная Македония. Эта сделка была непопулярной в Греции, большая часть населения выступала категорически против, и это одна из веских причин, почему рейтинг СИРИЗА снизился. При этом, несмотря на все негативные моменты, партия Ципраса все еще довольно популярна в Греции, сейчас она займет достойное место в качестве главной оппозиции в греческом парламенте, констатировал эксперт.

Что касается фигуры лидера победителей (партии «Новая демократия») Кириакоса Мицотакиса, то он на протяжении политической карьеры входил в состав разных партий. С 2016 года Мицотакис возглавляет «Новую демократию», приходится сыном бывшему премьер-министру Греции и почетному президенту этой партии Константиносу Мицотакису. Здесь речь идет о политической династии, отметил Юрий Квашнин. У Кириакоса Мицотакиса есть сестра, также известный политик – Феодора Бакоянни, которая занимала пост министра иностранных дел Греции.

«Насчет предполагаемых изменений во внешней политике Греции, сейчас что-либо сказать довольно сложно, – поделился собеседник. – Избирательная кампания «Новой демократии» была в основном построена на внутренней политике, ее экономических и социальных вопросах».

При этом эксперт отметил, что кардинального ухудшения российско-греческих отношений не будет – они и так находятся на весьма низкой отметке, из-за разразившегося в прошлом году скандала, окончившегося взаимной высылкой дипломатов.

«Скандал с тех пор удалось немного замять, но надежды, которые возлагались на российско-греческие отношения еще несколько лет назад, явно не оправдались. И конечно, сейчас есть вектор на усиление сотрудничества между восточным средиземноморским треугольником –Грецией, Кипром, Израилем и, с другой стороны, США», – продолжил Квашнин.

По его словам, это сотрудничество во многом носит антитурецкую направленность, потому что отношения всех перечисленных стран с Турцией складываются не лучшим образом.

«Для России это скорее негативный фактор, как и сохраняющееся углубленное сотрудничество Греции с США. То, что оно гораздо более тесное чем, скажем, в 90-е и даже 2000-е годы, для России тревожный сигнал», – заключил Квашнин.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьер-министра Греции Алексиса Ципраса признала поражение на досрочных парламентских выборах. СИРИЗА объявила о переходе в оппозицию и намерении «отстаивать народные завоевания».

В свою очередь консервативная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса на досрочных парламентских выборах в Греции набирает 39,78% голосов и получает 158 мест в 300-местном парламенте, что позволяет ей самостоятельно сформировать правительство.

В понедельник Мицотакис принял присягу в качестве нового премьер-министра Греции. К присяге нового премьера привел архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним, пишет агентство «РИА Новости».

Ожидается, что в понедельник вечером будет объявлен состав правительства.