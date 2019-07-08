Путин и Эрдоган обсудили поставку С-400

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы поставки Анкаре российских ЗРК С-400.

«Они упоминались, безусловно. Сделка, находящаяся на стадии реализации», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, обсуждали ли Путин и Эрдоган во время телефонного разговора поставки С-400.

Он отметил также, что ситуация с поставками С-400 в Турцию находится «на должной стадии».

Напомним, в субботу, 6 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.