Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 23 человек

Представитель экстренных служб Иркутской области сообщил, что число жертв наводнения в регионе выросло до 23 человек.

«В зоне ЧС обнаружено тело еще одного погибшего. Общее число жертв наводнения составляет 23 человека. Судьба восьми остается неизвестной», – передает источник ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов.

Сообщалось, что в результате паводка в Иркутской области погибли 22 человека, местонахождение еще 13 человек оставалось неизвестным.

Материальный ущерб от затопления в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 млрд рублей.