Политолог объяснил демарш ЛДПР по поводу снижения муниципального фильтра

«Это явно демарш и надежда на скандальный отзыв на этот законопроект», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее российское правительство дало отрицательный отзыв на законопроект ЛДПР о снижении муниципального фильтра.

Политолог Алексей Мартынов считает, что ЛДПР намеренно вносила в Госдуму законопроект о снижении муниципального фильтра с целью самопиара, заранее зная, что инициатива не найдет поддержки. Кроме того, инициатива ЛДПР противоречит договоренностям по данному поводу, которые были достигнуты в рамках соответствующей рабочей группы парламента.

«Это демарш ЛДПР. Причем они явно передергивают те выводы и рекомендации, которая дала по этому поводу рабочая группа по изменению избирательного законодательства, в которую также входили и представители от ЛДПР. Но тем не менее они решили в целях собственного пиара переиначить все это и выпустить это все от себя, понимая, что это никогда не будет принято», – сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД.

По его словам, логика ЛДПР заключалась в том, «чтобы внести эти изменения к ближайшим электоральным событиям», в частности, к предстоящим в сентебря выборам в ряде регионов.

«В ЛДПР понимали, что это длительный процесс, ведь Центризбирком рекомендовал региональным властям на уровне регионов снизить региональный фильтр и в ряде регионов это случилось. А это явно демарш и надежда на скандальный отзыв на этот законопроект, что, собственно, и вышло. Мы сегодня с вами говорим об этом и таким образом обеспечиваем дополнительный пиар ЛДПР накануне Единого дня голосования», – подытожил Мартынов.

Накануне российское правительство дало отрицательный отзыв на законопроект депутатов ЛДПР Алексея Диденко и Михаила Дегтярева о снижении муниципального фильтра. Об этом говорится в официальном отзыве в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы. В документе указывается, что авторы не предоставили достаточных сведений о неэффективности действующего правового регулирования и необходимости внесения в действующее законодательство предлагаемых изменений.

ЛДПР предлагала установить верхнюю планку муниципального фильтра в 5%. Установленный в 2012 году фильтр составляет от 5% до 10%.