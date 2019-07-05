В Крыму задержали банду убийц из 90-х

Правоохранительные органы сообщили о задержании в Крыму лидера и пятерых участников ОПГ, в 1990-х совершивших как минимум 10 убийств.

«Предполагаемый организатор банды задержан в Крыму, где он проживал с семьей с 2012 года. Его сообщники задержаны в Москве, Кирове и Чите... Все заключены под стражу», – приводит сайт МВД слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

По ее словам, банда подозревается в девяти убийствах, совершенных в период с 1995 по 1999 год.

По данным полиции, главарь ОПГ в начале 90-х занимался железнодорожными перевозками.



«В то же время он занимал высокое положение в преступной среде, а возглавляемая им группировка контролировала один из вокзалов столицы. В целях расширения криминального влияния на предпринимателей города Москвы и Читинской области и устранения конкурентов он организовал вооруженную группу из числа своих знакомых, в которую входило пять человек, в том числе «штатный» киллер», – рассказала Волк.

Тем временем следователи в Забайкальском крае предъявили обвинения в убийствах шестерым участникам преступной группировки.



По информации СК, в группу входило не менее 10 человек, в том числе один киллер.



«В настоящее время членам преступной группировки инкриминируется совершение убийств не менее десяти человек, совершенных в 1995–1999 годах, в том числе пяти человек в Читинской области, остальные были убиты в Москве», – сообщается на официальном сайте СК.

На вооружении банды были автомат Калашникова, два пистолета ТТ, пистолет Макарова, пистолет-пулемет «Кедр», пистолет «Вальтер» и другое оружие. Раскрыть преступления удалось следователям СК совместно с сотрудниками 6-го отдела управления уголовного розыска регионального УМВД.

По ходатайству следствия в отношении шести обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще четверо подозреваемых умерли ранее, причем трое из них погибли в разборках. Оставшимся в живых предъявлены обвинения в убийствах, совершенных организованной группой (ст. 105 УК РФ и ст. 102 УК РСФСР). В настоящее время продолжается проведение следственных действий.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, теперь процесс борьбы с криминальной элитой должен упроститься – после того, как зимой президент России внес, а весной утвердил поправки в УК, которые и ввели упомянутую «статью о ворах в законе».

Напомним, в конце мая 2019 года в Кабардино-Балкарии по подозрению в создании преступного сообщества были задержаны бывшие и действующие сотрудники МВД, их подозревают в получении взяток на сумму не менее 42 млн рублей.