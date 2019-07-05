Найдено решение проблемы с бесшумностью электромобилей

В пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» рассказали о появлении в России с 2020 года сервиса звукового сопровождения электромобилей, электросамокатов и велосипедов.

По словам разработчиков сервиса, работать он будет по принципу выбора рингтона. Можно будет скачать на свое транспортное средство звуки движения на малых оборотах, звук гоночного болида или звук стоянки. Вы сможете даже оснастить свой самокат сигналом КамАЗа, но громкость его будет соответствовать нормам шума в условиях города.

«Сейчас при низких скоростях электромобили не издают звуков, и это опасно для людей. Ожидается, что опытный образец будет доступен уже в 2020 году», – передает РИА «Новости» слова разработчиков.

Отмечается также, что устройства для электромобилей, велосипедов и электросамокатов будут отличаться компонентами.

Напомним, в августе 2018 года концерн «Калашников» занялся созданием технологии электрического суперкара, который, по планам концерна, составит конкуренцию мировым лидерам в этой сфере.