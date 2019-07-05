Мэй назвала Brexit проблемой для союза народов Великобритании

Выход Великобритании из ЕС превратился в серьезную проблему для союза народов Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, входящих в Соединенное Королевство, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

Выступая в шотландском городе Стерлинг, Мэй заявила, что «Brexit, безусловно, представляет собой серьезную проблему для союза [народов Великобритании], но ее можно решить, задействовав основные преимущества Соединенного Королевства», передает ТАСС.

Глава британского правительства подчеркнула, что на плечи ее преемника (которому Мэй должна будет передать полномочия 24 июля) ляжет решение североирландской пограничной проблемы в связи с Brexit, однако, по ее словам, она якобы не стремится давать ему советы.

При этом Мэй выразила уверенность в том, что политик, который сменит ее на посту премьера Соединенного Королевства, сделает укрепление союза народов Великобритании своим приоритетом.

Говоря о Северной Ирландии, она призвала прилагать больше усилий для укрепления связей между частями королевства, а сторонникам единой Великобритании предложила более эмоционально и настойчиво излагать свою аргументацию. В качестве примера Мэй напомнила о результатах референдума 2014 года о независимости Шотландии, победу на котором одержали сторонники сохранения союза народов Британии.

Напомним, на пост премьера Британии осталось два кандидата: экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Джереми Хант.

Во вторник Хант выразил готовность провести Brexit без сделки с ЕС. Днем ранее Борис Джонсон призвал Великобританию своевременно выйти из ЕС.