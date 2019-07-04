Россия и Чехия договорились об урегулировании авиасообщения

Министерство транспорта России договорилось с чешским ведомством о сохранении текущего состояния и объемов авиасообщения между странами, сообщил представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.

«Министерства транспорта Чехии и РФ договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между обеими странами. До конца лета ведомства продолжат переговоры с целью обсудить рамки дальнейшего сотрудничества на последующий период», – пояснил Йемелка, передает РИА «Новости».

Во вторник авиационные власти Чехии аннулировали выданные «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы были отменены. Такая же ситуация произошла и с компанией «Аэрофлот».

Чешская сторона заявляла, что ситуация началась после того, как министерства транспорта двух стран не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков.

В российском Министерстве транспорта сообщили, что с Чехией ведутся переговоры о полетах между странами с целью не потерять авиасообщение.