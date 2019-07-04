В Челябинске более 30 человек отравились язем

В инфекционное отделение челябинской больницы поступили более 30 человек, которые отравились купленной в магазинах города рыбой язь, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве сообщили, что очаг острого описторхиса был зафиксирован еще в июне.

«Все заболевшие (взрослые в возрасте от 26 до 66 лет) связывают свое заболевание с употреблением рыбы язь, приобретенной в предприятиях торговли Челябинска. В инфекционное отделение Челябинска госпитализировано 33 человека, еще один лечится амбулаторно... У всех больных средняя степень тяжести. При лабораторном обследовании в клинико-диагностических лабораториях у 34 заболевших обнаружены антитела к антигенам описторхисов, в том числе у 32 больных обнаружены яйца описторхисов», – передает РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства проверили рыбоперерабатывающие и торговыые предприятия города и в 15 пробах готовой продукции и в восьми пробах мороженого язя нашли личинки описторхиса. Было зъято 5573 килограмма замороженного язя и 795 килограммов готовой продукции.

На троих производителей в суды направлены материалы для решения вопроса о приостановлении деятельности.

Напомним, ранее в Екатеринбурге хозяин ресторана суши с сальмонеллой отделался штрафом в 3 тыс. рублей.

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