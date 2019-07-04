Оператора радиоточек в Москве заподозрили в неправомерном взимании платы

Счетная палата (СП) обнаружила нарушения при установлении тарифов для населения со стороны ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) – монополиста проводного вещания в Москве, Петербурге и Севастополе.

Отмечается, что РСВО транслирует «Радио России», радиостанцию «Маяк» и «канал региональной телерадиокомпании», взимая за это плату с граждан, передает ТАСС.

Однако по указу президента России от 24 июня 2009 года № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» указанные радиоканалы «бесплатны для населения».

«Государство не регулирует тарифы проводного радиовещания, поэтому предприятие само их утверждает, причем с произвольной периодичностью», – говорится в сообщении СП.

«Тариф за радиоточку для населения Москвы за последние шесть лет пересматривался девять раз и вырос в два раза: с 56 до 112 рублей в месяц», – цитируется в релизе выступление заместителя председателя палаты Веры Чистовой на коллегии ведомства.

Она указала, что за 2014-2017 годы рост тарифов на радиоточки (87%) значительно опережал подорожание других услуг связи (13%).

В связи с этим в СП сочли необходимым «рассмотреть вопрос об установлении государственного регулирования тарифов на проводное радиовещание».

Кроме того, СП раскритиковала планы Россвязи, являющейся учредителем РСВО, включить оператора в план приватизации на 2017-2019 годы – ведомство «сомневается в целесообразности акционирования предприятия, осуществляющего государственные полномочия по оповещению населения».

Палата возлагает вину на руководство предприятия за его неблагополучное финансовое состояние: «Собственники имущества не оценили, к каким экономическим последствиям привело решение о передаче предприятию дополнительных активов. В результате ранее рентабельное предприятие стало убыточным, его дополнительные затраты в 2018 году составили 346 млн рублей».

Заместитель главы Россвязи Игорь Чурсин согласился с некоторыми пунктами критики и пообещал устранить нарушения в рамках подготовки к акционированию.

Как поясняется в пресс-срелизе, услугами РСВО «пользуется каждый третий житель Москвы, в два раза больше в Санкт-Петербурге и около 7% населения Севастополя».