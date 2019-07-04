Пушков заявил о конвульсиях Киева из-за ситуации в ПАСЕ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Киева отозвать приглашения наблюдателям Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные парламентские выборы на Украине.

В своем Twitter Пушков выразил уверенность, что отказом приглашать наблюдателей ПАСЕ на украинские выборы Киев ничего не добьется.

«Это последние конвульсии нынешнего руководства Рады и укроделегации в ПАСЕ. Уже скоро там будут и новый спикер, и другая Рада. И точно капризы Украины на статус России в СЕ (Совете Европы – прим. ВЗГЛЯД) уже не повлияют», – подчеркнул сенатор.

Напомним, Украина отозвала приглашение наблюдателям от ПАСЕ на выборы в Раду. Кроме того, в Верховной раде предложили приостановить участие Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме, а во вторник Россия заплатила взнос в СЕ.