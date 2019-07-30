Судно «Профессор Молчанов» направилось к терпящей бедствие в Белом море яхте

Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» направилось к яхте «Крейсер», терпящей бедствие в Белом море, сообщают СМИ.

Капитан «Профессора Молчанова» Сергей Хохлов сообщил, что в районе наблюдаются тяжелые погодные условия, ветер достигает 22-27 метров в секунду, высота волны достигает 2,9-4,5 метра, передает РИА «Новости».

«В 12:55 по московскому времени по факсимильной связи получили сообщение от морского спасательного центра города Архангельск, что в Белом море южнее острова Сосновец терпит бедствие яхта «Крейсер»... Связавшись с морским спасательным центром города Архангельск, получили указание следовать в район бедствия яхты, держать связь с отправленным ранее на помощь судном «Академик Николай Страхов», оказывать поддержку в спасении», – пояснил капитан.

«Академик Николай Страхов» сообщил, что у яхты вышел из строя генератор, отсутствует освещение, нет хода и пропала радиосвязь, возможно, «из-за разрядившихся аккумуляторов», пояснил Хохлов.

«Крейсер» дрейфует со скоростью 7 узлов и связь у судна с внешним миром отсутствует полностью.

«Судно «Профессор Молчанов» ,отложив научные работы в рамках экспедиции «Трансарктика-3», изменило курс по указанию от МСПЦ, следует для оказания помощи в спасении человеческих жизней. До встречи с «Академиком Николаем Страховым» и яхтой остается 3 часа», – добавил капитан.

Он уточнил, что на борту яхты находятся шестеро: сотрудники национального парка «Русская Арктика» Иван Мизин и Юрий Молодцов и четверо членов экипажа.

ГУМЧС по Архангельской области сообщало, что, предположительно, на винтах «Крейсера» запутался инородный предмет. Порт приписки «Крейсера» – Архангельск, судно шло в сторону Новой Земли. Ведомство уточняло, что экипажу ничего не грозит.