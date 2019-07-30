Политолог: Происшествие на вокзале Франкфурта похоже на теракт

Антимигрантские настроения будут возрастать в Германии после каждого преступления, совершенного беженцами. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя новость о происшествии на вокзале Франкфурта, где мигрант из Эритреи на железнодорожном вокзале Франкфурта толкнул под поезд мать с восьмилетним ребенком.

«Либеральные средства массовой информации делают все, для того чтобы постараться смягчить этот случай. Говорят и пишут, что убивают не только мигранты, не только африканцы или арабы в этом замешаны. Но, конечно, настроение населения после таких фактов против мигрантов возрастает. Ситуация взрывоопасная с 2015 года, когда госпожа Меркель провела политику открытых дверей в Германию, Европу. Когда чуть ли не два миллиона абсолютно безгранично, бесконтрольно пришли, наводнили Европу», – считает политолог.

Политики делают все, для того, чтобы успокоить население. Они говорят, что границы сейчас закрывают, но мигранты все равно приезжают и это вызывает у многих европейцев страх, считает Рар. По его мнению, это изменит расстановку политических сил в Европе: «Такие случаи будут приводить к тому, что у многих людей симпатия к правым националистам, к правым партиям будет возрастать».

Во вторник сообщалось, что на железнодорожном вокзале в немецком Франкфурте мужчина из Эритреи толкнул под поезд мать с восьмилетним ребенком. Мальчик погиб на месте, мать госпитализирована. Как пишет издание Mignews, мужчина после совершения преступления попытался убежать. Прохожие догнали его и задержали. По данным издания, 40-летний мужчина попытался толкнуть еще одного человека, но безуспешно.

Полиция подтвердила начало расследования убийства и сообщила, что подозреваемый вряд ли знал жертв, его мотивы неизвестны.

Александр Рар полагает, что данное преступление носит спланированный характер: «Мне кажется, что это вообще смахивает на какой-то теракт. Потому что такое убийство, как сталкивание людей под поезд (а это второй случай в течение одной недели в Германии), конечно, наводит на всякие мысли».