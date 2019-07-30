Помощники американских конгрессменов приедут в Москву

Сотрудники аппарата конгресса США прилетят с визитом в Москву 29 августа, рассказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам.

«В Совфеде 29 августа будет группа помощников сенаторов и конгрессменов. Цели ознакомительные, уровень технический. Они сотрудники аппарата», – приводит РИА «Новости» слова Косачева.

В середине лета прошлого года группа конгрессменов посещала Россию. В ее число вошли представители сената и палаты представителей. В рамках поездки они побывали в Москве и Санкт-Петербурге.