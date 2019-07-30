Собянин оценил конкуренцию на выборах в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что выборы в Московскую городскую думу будут конкурентными.

«На каждый мандат претендует по пять человек минимум – и кого там только нет: и правые, и левые, и белые, и красные. Сегодня зарегистрированы более 230 человек, думаю, что выборы будут очень конкурентные», – сказал градоначальник в эфире телеканала ТВЦ, передает РИА «Новости».

По мнению Собянина, сведения о том, что на выборы не было зарегистрировано ни одного независимого кандидата – ложь.

Выдвижение в депутаты Мосгордумы закончилось 5 июля, глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщал, что всего было зарегистрировано 233 кандидата, среди которых 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.

Напомним, в понедельник в СПЧ посоветовали незарегистрированным кандидатам обращаться в суд.