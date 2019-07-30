Генпрокуратура по поручению Путина проверит пенсионные фонды

Генеральная прокуратура с августа начнет проверку работы пенсионных фондов, сообщил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

Буксман на расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам первого полугодия сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина в августе начнется проверка исполнения законодательства по пенсионным фондам, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что к организации этой проверки подойдут с особой тщательностью.

«Факты незаконного перевода пенсионных накоплений граждан из Пенсионного фонда России в нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную», – добавил Буксман.