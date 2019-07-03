Мировые цены на нефть перешли к росту утром в среду в рамках коррекции после падения днем ранее, достигавшего 3-4%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29%, до 62,59 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,28%, до 56,41 доллара за баррель.

В среду на рынке отмечается коррекция после резкого снижения цен днем ранее, что было вызвано опасениями за перспективы спроса на сырье в свете замедления роста мировой экономики.

Поддержку рынку оказывают и результаты заседания ОПЕК+ и данные по запасам сырья в США от API.

«Заседание ОПЕК + показало, что страны-члены организации держатся вместе в трудные времена, характеризующиеся ухудшением перспектив мирового спроса. Они вместе стремятся к более сбалансированному рынку нефти, несмотря на очевидные последствия для их доли рынка», – заявил аналитик Barclays Commodities Research Амарприт Сингх, передает Reuters.

Также участники торгов отыгрывают данные API о снижении запасов нефти в США за минувшую неделю на 5 млн баррелей после сокращения на 7,55 млн баррелей неделей ранее.

Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,964 млн баррелей.

Напомним, ОПЕК одобрила «семейную» хартию об ОПЕК+.