ОПЕК одобрила «семейную» хартию об ОПЕК+

Хартия о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+ одобрена государствами, которые входят в ОПЕК, сообщил министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

При этом его иранский коллега Бижан Зангане отметил, что хартия не упраздняет ОПЕК, которая «по-прежнему существует». Более того, текст хартии «не имеет влияния на ОПЕК и его механизм принятия решений».

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих не сомневается в том, что и страны, которые не входят в ОПЕК, одобрят проект хартии, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что планируется создать «структуру для консультаций», которая позволит представителям стран ОПЕК и государств, не входящих в организацию, проводить «регулярные встречи». Встречи могут быть «на техническом, министерском уровне», а в случае необходимости возможно проведение саммита.

По мнению аль-Фалиха, «основным координатором будет секретариат ОПЕК».

Хартия будет способствовать сделкам не только в нефтяной отрасли, но и нефтехимической, угольной, в сфере возобновляемых источников энергии.

Бюджет новой структуры обсудят во вторник.

Аль-Фалих сообщил, что приветствуется участие в хартии и стран, которые пока в ОПЕК+ не входят.

По его словам, «хартия – это не такой уж и маленький вопрос, это исторический документ, которым мы на бессрочной основе объединяем нефтепроизводителей и будем работать дальше как более крупная семья».

Документ «обсуждался несколько раз на техническом уровне, первый раз обсуждаем на уровне министров в таком формате», добавил представитель Саудовской Аравии.

Генсеком ОПЕК остается Мохаммед Баркиндо. Его полномочия решено продлить на второй срок.

1 июля министры стран ОПЕК в ходе заседания в Вене договорились продлить ограничения по добыче нефти на девять месяцев. Страны, не входящие в ОПЕК, должны ратифицировать соглашение в среду.