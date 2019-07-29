Уволен скандально известный глава полиции Днепропетровской области

Начальника управления нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили со службы, сообщили в пресс-центре ведомства.

«Приказом главы нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым освобожден от занимаемой должности начальника главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря», – передает РИА «Новости» сообщение национальной полиции.

Там добавили, что на освободившуюся должность назначили Артема Васицкого.

Ранее украинское издание «Страна» опубликовало видео инцидента (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на ролик из-за содержащейся в нем ненормативной лексики), тщательно скрывавшегося руководством днепропетровской полиции. В 2018 году сотрудники патрульной полиции остановили машину Глуховери за нарушение правил дорожного движения, но в результате сами правоохранители были задержаны вооруженным подразделением МВД «Корд».

Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский потребовал незамедлительно уволить Виталия Глуховерю с поста главы национальной полиции Днепропетровской области.

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